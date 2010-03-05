В Николаевской области горела районная больница
10:20, 05 марта 2010Страна
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Жертв и пострадавших нет
Вчера в 22.00 в поселке Казанка Николаевской области в регистратуре центральной районной больницы вспыхнул пожар.
В 23.55 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службы МЧС. Были эвакуированы 24 ребенка, 21 взрослый и трое врачей. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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