В Николаевской области горела районная больница

Вчера в 22.00 в поселке Казанка Николаевской области в регистратуре центральной районной больницы вспыхнул пожар.

В 23.55 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службы МЧС. Были эвакуированы 24 ребенка, 21 взрослый и трое врачей. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.