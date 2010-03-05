Отменят ли обязательную маркировку лекарств Брайлем?

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 12 Закона Украины “О лекарственных средствах” (касающийся маркировки лекарственных средств шрифтом Брайля).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 296 из 372 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается установить, что на внешней упаковке лекарственных средств, которые используются лицами с недостатками зрения, также шрифтом Брайля обозначается название лекарственного средства. Реализация (отпуск) гражданам лекарственных средств, которые маркируют шрифтом Брайля, осуществляется по их требованию. Министерство здравоохранения Украины определяет лекарственные средства, упаковка которых не маркируется шрифтом Брайля. Речь идет о том, что, в частности, не будут маркироваться лекарственные средства, которые применяются в амбулаторных условиях.

Как отмечается в Пояснительной записке, разработка этого проекта закона обусловлена тем, что принятые изменения в статью 12 не учитывают интересы и реальные возможности производителей, в первую очередь что касается сроков введения дополнительных указаний на упаковке лекарственных средств, уже введенных в оборот. В частности, до 1 января 2010 г. оказалась невозможным переоснащение отечественного производства для выполнения введенной нормы, и к тому же на складах остаются большие количества лекарственных средств, которые не имеют на упаковке маркировки шрифтом Брайля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 мая 2009 года внесла изменения в статью 12 Закона «О лекарственных средствах», которыми предусмотрено на внешней упаковке лекарственного средства обозначать шрифтом Брайля название лекарственного средства, дозировку и лекарственную форму с целью обеспечения доступности информации о лекарственных средствах для слепых и лиц, которые плохо видят, что значительно облегчит этим лицам их применение при лечении.