Магнитный ураган в марте: что делать

В марте ожидаются магнитные ураганы в такие дни и часы:

7.03 – 18.00 до 20.00

9.03 – 06.00 до 09.00

13.03 – 15.00 до 17.00

15.00 – 0.00 до 03.00

16.00 - 0.00 до 04.00

17.00 – 08.00 до 11.00

23.00 – 11.00 до 15.00

29.00 – 16.00 до 18.00

Во время магнитных бурь нагрузка на нервную систему при этом увеличивается, из-за чего даже здоровые люди могут чувствовать слабость, раздражительность, испытывать головную боль, — говорит врач-невропатолог высшей категории, руководитель сети медклиник «Головная боль» Татьяна Майкова, к.м.н. — Наш организм устроен очень мудро, поэтому чтобы снизить чувствительность к магнитной буре, нужно, во-первых, не мешать ему всяческими стимуляторами, типа кофе, а во-вторых, создать максимально спокойный режим накануне и в день бури.

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