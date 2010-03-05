Ученые окончательно определились с причиной вымирания динозавров

Ученые окончательно признали падение гигантского астероида причиной вымирания динозавров 65 млн. лет назад. Они отвергли альтернативную теорию объяснения этого события, согласно которой причиной его стали мощнейшие извержения гигантских вулканов, продолжавшиеся 1,5 млн лет.

Как сообщает NEWSru, к такому выводу пришла группа в составе 41 ученого из стран Европы, Канады, Мексики, США и Японии, которые подвели итог накопленным за последние 20 лет данным. Результаты их исследования опубликованы в международном журнале Science.

Следы падения на землю астероида диаметром в 15 километров были найдены на территории Мексики. Это событие примерно совпадает по времени с датой катастрофического события, положившего конец 160 млн. лет господства на планете динозавров.

Примерно в то же самое время на территории, которая впоследствии стала Декканским нагорьем в Индии, происходила нескончаемая серия извержений вулканов. И падение метеорита, и извержения могли вызвать затемнение атмосферы, похолодание и гибель множества видов живых существ.

Однако изучение древних подземных отложений показало, что массовая гибель животных и растений в конце мелового периода 65,5 млн. лет назад носила стремительный характер и не была растянута во времени.

По мнению исследователей, это говорит о том, что причиной стал астероид, а не вулканы. К моменту гибели динозавров они извергались уже полмиллиона лет, однако существенного влияния на мировую флору и фауну это не оказывало.

Энергия удара астероида о Землю в миллиард раз превышала энергию взрыва атомной бомбы над Хиросимой.

Это катастрофическое событие открыло дорогу господству на планете млекопитающих, в числу которых относится человек.