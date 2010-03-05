Украина ратифицирует Конвенцию о повышении культуры труда

Украина станет 57 страной мира, которая присоединится к выполнению условий 155-й Конвенции Международной организации труда (МОТ), которой предусматривается, что независимо от пола, национальности, профессии или вида занятости на предприятии должны быть обеспечены здоровые условия труда для всех работников.

Как сообщает Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, соответствующая инициатива Комитета была поддержана сегодня на совещании в Киеве, которое состоялось с участии представителей МОТ и руководства Конфедерации работодателей Украины и Федерации профсоюзов Украины.

Благодаря ратификации указанной Конвенции МОТ возрастет культура труда, а страна еще ближе приблизится к европейским нормам в производственной безопасности. Эти факторы будут работать на снижение уровня травматизма в Украине.

Как сообщал УНИАН, с июня в Украине стартует глобальный проект «Улучшения состояния безопасности и гигиены труда на рабочих местах путем обеспечения условий достойного труда» при финансовой поддержке Международной организации труда.

Основная цель проекта - разработать и внедрить Национальный план действий по безопасности труда, реализация которого в дальнейшем позволит повысить уровень безопасности на производстве и уменьшить количество несчастных случаев. Эта программа стартует также еще в пяти странах мира.