Диета для красивых волос

Весна – период, когда многие из нас вспоминают про свои лишние килограммы, и садятся на жесткие диеты, бросаясь в омут с головой и забывая о том, что эта самая голова, а точнее волосы, могут от этого очень сильно пострадать. Не спешите сбросить лишние килограммы, в ущерб красоте волос. Мы расскажем, как худеть правильно, приумножая красоту и роскошь ваших волос.

Прежде всего, для здоровья волос необходимы белки (протеины). Чтобы структура волоса была крепкой и сильной, нужно обязательно употреблять в пищу рыбу, птицу, молочные продукты, сою. Для здоровья кожи головы необходим витамин Е (содержится в растительных маслах). Наиболее полезными для питания волосяных луковиц являются оливковое и льняное масла. Включите оливковое масло в ежедневный рацион питания, просто заправляя им салаты, а льняное, по одной чайной ложке полезно употреблять утром на голодный желудок.

Многие диеты отвергают продукты, содержащие углеводы, однако, именно они являются одним из источников энергии жизни волос. Кроме того, углеводы помогают выводить из организма шлаки, что тоже, в итоге, положительно сказывается на здоровье волос. И если вы придерживаетесь диеты, то содержащий углеводы хлеб грубого помола вполне можно заменить другим источником – зелеными листовыми овощами.

Необходимо понимать, что здоровье волос может пострадать, не только от нехватки витаминов, но и от их избытка. К примеру, избыток сахаров и употребление жирной пищи может привести к выпадению волос. Недостаток железа или минералов – к сухости и истончению волос. Недостаток витаминов в пище приводит к ослаблению и потере волос. Источниками самых важных из них, витаминов А, Е и О, являются яйца, молочные продукты (сыр, молоко, творог), мясо, семечки, орехи, фрукты, свежие овощи, и масла зародышей пшеницы. Оживить ломкие и секущиеся волосы помогут продукты с большим содержанием йода, цинка и кальция.

Итак, предлагаем вам диету, которая поможет вам одновременно сбросить вес и сделать ваши волосы сильными и красивыми:

утро: мюсли с йогуртом или молоком, свежие фрукты.

обед: салат из свежих овощей и листовой зелени, заправленный оливковым маслом, приготовленная на пару рыба.

полдник: может состоять из орехов и семечек, рекомендуется также пить чай с ложкой меда.

ужин: салат из свежих овощей и листьев с добавлением яичного желтка, можно съесть творог и выпить чай с молоком.

перед сном: стакан кефира.

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