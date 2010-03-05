5 причин посетить гинеколога

Многие женщины откладывают посещение гинеколога в долгий ящик, ссылаясь то на длинные очереди в поликлиниках, то на отсутствие времени. Необходимо помнить, что экология в наше время очень страдает, вместе с ней незаметно, потихонечку, страдает и наше здоровье, поэтому профилактическое врачебное обследование для здоровья человека, особенно женщины, очень важно. Вот несколько причин, почему стоит посетить гинеколога.

1. Восстановление менструального цикла.

Многие из нас сталкиваются с резким изменением продолжительности циклов, ухудшением самочувствия перед месячными, болезненным прохождением менструации – иногда эти неприятности не проходят бесследно. И выражаются они не только в плохом самочувствии и раздражительности, а сказываются на половой системе в целом. Поэтому важно обращаться к специалисту при первых же симптомах нарушений цикла, чтобы избежать проблем в будущем.

2. Предупреждение нежелательной беременности.

В наше время существует множество способов предупредить нежелательную беременность: презервативы, таблетки, спираль. В каждом способе, однако, имеются не только плюсы, но и минусы. К примеру, противозачаточные таблетки, могут смягчить проявления ПМС, уменьшить активный рост волос в нежелательных местах (на теле, лице), улучшить здоровье кожи и волос. А при неправильном выборе средства контрацепции могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Соответственно, очень важно, чтобы приемлемый именно для вас вариант назначался квалифицированным специалистом.

3. Замедление процесса старение организма.

Речь идет о климаксе. Избежать старения репродуктивной системы, конечно, невозможно, но некоторые сопутствующие ему процессы в организме можно уменьшить. К примеру, в некоторых клиниках используют широко распространенную в Европе методику – заместительную гормонотерапию эстрогенами. Она позволяет женщине дольше сохранить молодость и хорошее самочувствие.

4. Лечение и профилактика инфекционных заболеваний и воспалительных процессов женских половых органов.

С такими неприятностями сталкиваются около 70% женщин. Наличие болезни не всегда можно определить самой (например, по неприятным ощущениям или болям): как следствие, болезнь, в большинстве случаев, которая могла быть легко излечима на начальной стадии, незаметно становится хронической - и тогда справиться с ней становится уже намного сложнее. Кроме того, хронические формы инфекционных заболеваний или воспалительных процессов могут стать причинами бесплодия, внематочной беременности, образованием кист, а нередко и причинами онкологических заболеваний.

5. Лечение и профилактика онкологических заболеваний.

Диагностика онкологического заболевания на ранней стадии - главное условие успешного излечения. Опасность развития рака шейки матки у женщин стоит на первом месте рисков онкологических заболеваний. Чтобы своевременно выявить предрасположенность шейки матки к раку, необходимо ежегодно (не менее 1-го раза в год) проходить кольпоскопическое и цитологическое исследования, чтобы выявить измененные формы клеток, характерные для раковых заболеваний. Особенно необходимо прохождение профилактического осмотра у гинеколога женщинам после 35 лет.

www.gen.su