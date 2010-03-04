Киев: на очистку водоемов выделено 4,2 млн. грн.

На очистку водоемов и гидротехнических сооружений Киева от ила и мусора выделено 4,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил директор КП “Плесо” Евгений АНИСИМОВ во время расширенного заседания коллегии КГГА.

”Протяженность участков малых рек и мелиоканалов, которые эксплуатируются КП “Плесо”, составляет 62,7 км. Это 35 участков, среди которых русла малых рек, гидротехнические сооружения, пруды, которые сегодня нуждаются в немедленной очистке от песка, ила и мусора. На эти мероприятия уже выделено 4,2 млн. грн. Завершить соответствующие работы мы планируем до 20 марта”, – сообщил Е.АНИСИМОВ.

В свою очередь, протипаводковые меры принимает и коммунальная корпорация “Киевавтодор”. В частности, от мусора, песка и льда уже очищено 70% от общего количества сливоприемников. До 10 марта запланировано расчистить все пропускные каналы водосточных коллекторов, насосные станции. Предприятиями корпорации подготовлены к работе в условиях пропуска паводка 8 илососов, 2 гидромонитора, 3 передвижные насосные станции, 11 мотопомп и 27 насосов. Указанная техника находится на балансе коммунальных предприятий корпорации и при необходимости готова обеспечить бесперебойную работу на возможных объектах подтопления.

Для содержания развитой системы коллекторов дождевой канализации и других элементов водоотвода в улично-дорожной сети города на коммунальных предприятиях корпорации созданы и существуют гидротехнические службы в количестве 64 человек, в том числе 15 инженерно-технических работников.

При необходимости, на период пропуска паводка, работниками гидротехнической службы будет обеспечено круглосуточное дежурство, заверяют в КГГА.