Врач-самозванец полгода работал в австралийской больнице

Выходец из Индии, не имеющий медицинского образования, в течение шести месяцев работал врачом в австралийском городе Элис-Спрингс. 29-летний Баладжи Варатараджу (Balaji Varatharaju) сумел устроиться в городскую больницу по поддельным документам. По данным следствия, он принимал участие в лечении как минимум 400 пациентов.

Внимание органов надзора к индийскому доктору привлекли сотрудники больницы, выразившие сомнения в профессионализме индийского коллеги. Варатараджу был арестован в конце прошлой недели, суд отказал ему в освобождении под залог.

Индийцу предъявлены обвинения в получении доходов путем мошенничества, подделке документов, а также незаконном хранении сильнодействующих веществ.

По данным предварительного расследования, Баладжи Варатараджу некоторое время учился в Университете Аделаиды и принимал участие в проведении исследований, имеющих отношение к медицине. Тем не менее, у него нет медицинского образования и права на медицинскую деятельность.

Министр здравоохранения Северной территории Австралии Кон Ватскалис (Kon Vatskalis) пообещал провести всестороннее и открытое расследование инцидента. По его словам, процедура подтверждения сертификатов медработников в регионе будет изучена с участием независимых экспертов.

Следующее заседания суда Элис-Спрингc по делу Варатараджу назначено на 14 марта.

medportal.ru