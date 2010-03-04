5-6 марта - осложнения погодных условий

Пресс-служба МЧС Украины предупреждает о сложных погодных условиях 5-6 марта.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ, днем 5 марта в южной части, западных и центральных областях, 6 марта - по стране, кроме северных областей, ожидаются сложные погодные условия: снег и мокрый снег, на юге и юго-востоке с дождем, в Карпатском регионе, Крыму, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях - местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

5 марта в южной части, 6 марта - в Украине, кроме западных и северных областей, порывы ветра - 15-20 м/с и метели. На дорогах, кроме Крыма, гололедица.

Кроме того, 5-8 марта на реках бассейна Припяти в Волынской области ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими состоянием на 08:00 4 марта с дальнейшим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий. В Ратневском, Любешивском и Маневицком районах Волыни возможно подтопление отдельных населённых пунктов и хозяйственных объектов. На участках с ледоставом - местами вскрытие льда, ледоход, возможно образование заторов льда.