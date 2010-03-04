В Тернополе разоблачены врачи перинатального центра

В Тернополе разоблачены врачи областного перинатального центра, которые брали деньги с людей за лекарства, которые предоставляются бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции прокурор Тернополя Сергей БАНАХ, подчеркнув, что в общей сложности врачи незаконно получили 16 тыс. грн.

«Деньги они брали за препарат куросурф. Это очень дорогой препарат, который позволяет раскрыть легкие недоношенному ребенку, один укол стоит 4 тыс. грн. Поэтому государственная программа обеспечивает каждый родильный дом этим препаратом бесплатно», - проинформировал С.БАНАХ.

По его данным, врачи говорили роженицам, что препарат очень дорогой и не знают, сможет ли роддом его применить, поэтому предлагали заплатить за него деньги. «Уже зафиксировано, что деньги заплатили 7 рожениц - от 500 грн. до 4 тыс. грн. Часть этих средств была оформлена как благотворительная помощь. Но какая же это благотворительность, если тебя ставят перед выбором - или платишь благотворительный взнос, или твой ребенок не выживет», - подчеркнул С.БАНАХ.

По факту разворовывания средств путем злоупотребления служебным положением прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.191 Уголовного кодекса Украины.