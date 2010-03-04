Парламент ужесточит требования относительно детского питания

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О детском питании» (об ужесточении требований к производству и обращению продуктов детского питания).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 242 из 265 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте требования по безопасности и качеству продуктов детского питания распространены на воду питьевую бутылированную, предназначенную для приготовления детских смесей и питья.

Планируется внести уточнения по требованиям к сырью, предназначенному для производства продуктов детского питания. Из действующего закона планируется изъять слово «преимущественно», благодаря которому до настоящего времени было возможным использовать в производстве детского питания сырье, которое не выращивалось в специальных сырьевых зонах. Кроме того, будет установлен запрет на осуществление любого вида деятельности, которая может привести к ухудшению состояния окружающей среды в специальной сырьевой зоне.

Также планируется уточнить положение закона относительно невозможности использования в производстве продуктов детского питания сырья, полученного из генетически модифицированных организмов или содержащего генетически модифицированные организмы. Также будут конкретизированы требования по запрещению сырья, не соответствующего государственным санитарным нормам.

Кроме того, планируется предусмотреть необходимость государственной регистрации продуктов детского питания и их производства исключительно на промышленной основе на специализированных предприятиях, в цехах (или на специализированных технологических линиях).

Данным законопроектом планируется запретить использование в производстве продуктов детского питания: ароматизаторов (кроме натуральных фруктовых экстрактов и ванильного экстракта, этилванилина и ванилина); красителей (кроме натуральных растительного происхождения); искусственных подсластителей (кроме продуктов, производящихся для детей, больных сахарным диабетом); консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата; смесей специй и пряностей, в состав которых входят не разрешенные к использованию в детском питании или запрещенные пищевые добавки; триглицерида стеариновой кислоты, пальмового стеарина, продуктов гидрогенизации масел (маргарина, спрэда); хлопкового масла, масла из кунжута.

Также планируется запретить использование определенных видов сырья в производстве продуктов прикорма, содержащих мясо и/или рыбу, в том числе мясо забитого скота, птицу и/или рыбу, которые были повторно заморожены.

Данным законопроектом предусмотрено снятие запрета на применение в продуктах детского питания крахмала и муки пшеничной, которые являются основными источниками углеводородов для детского организма.