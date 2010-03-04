В Харьковской области на остановке найден младенец

В поселке Пересечная Дергачевского района Харьковской области у автобусной остановки «Переезд» на автодороге «Харьков-Ахтырка» невдалеке от железнодорожной станции «229 км», найден новорожденный младенец – мальчик в возрасте 3-4 суток.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, младенец был оставлен на автобусной остановке 22 февраля в хозяйственной сумке между 5-ю и 7-ю часами утра.

Сообщение о ребенке поступило в милицию от дежурного фельдшера Пересечанской больницы.

После обнаружения ребенок сразу был госпитализирован в одну из больниц города Харькова с диагнозом переохлаждения. Состояние здоровья ребенка врачи определили как удовлетворительное.

Милиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об инциденте, сообщить по телефонам: 057-63-73-379; 092-78-64-790; 067-57-70-700.