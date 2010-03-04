В Одессе - суперсистема безопасности школьников

В Одессе создали систему безопасности школьников, не имеющую аналогов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, презентацию проекта "Безопасная школа" провело в Одесской гимназии №7 украинское представительство корпорации «Intel Security» в рамках реализации программы "Безопасность и инновации - учебным заведениям".

Как заявила глава представительства «Intel Security» Мария ЯРЕМЧУК, проект предусматривает оборудование школ системами безопасности, которые представляют «двойной барьер» безопасности – «отсеивание» людей, не имеющих права доступа в учебное заведение, а также незамедлительный вызов охраны. Чтобы попасть в школу, каждый ученик должен иметь «паспорт ученика», который обеспечивает доступ в учебное заведение.

Кроме того, добавила М.ЯРЕМЧУК, «внедренная в гимназии система общей стоимостью 4 млн. грн. позволяет родителям контролировать посещаемость школ учениками, а также в режиме «он-лайн» получать информацию о местонахождении ребенка в учебное время».

Глава представительства «Intel Security» вручила мэру Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ гарантийное письмо об обеспечении всех школ Одессы современным оборудованием контрольно-пропускных систем.

В свою очередь Э.ГУРВИЦ отметил, что «профинансированный мэрией проект обеспечит до конца текущего года надежную безопасность всех одесских школ. Это послужит возникновению совершенно иной картины в школе - спокойствия, благополучия и дополнительных возможностей в учебном процессе».