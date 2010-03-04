В Великобритании кокаин - дешевле чашки кофе

Цена дозы кокаина в Великобритании упала ниже цены чашки кофе в уличных кафе, говорится в докладе Комитета по внутренним делам нижней палаты британского парламента, который посвящен торговле кокаином в стране.

В документе указано, что за период с 1999 по 2009 годы розничная цена на кокаин упала в два раза - с 80 до 40 фунтов стерлингов за грамм. Соответственно, разовую дозу - дорожку - кокаина можно приобрести по цене от двух до восьми фунтов стерлингов.

Чашка кофе на вынос стоит дороже двух фунтов стерлингов, а бокал вина или пинта пива в Лондоне, за которые просят около 3,5 фунта, существенно превосходят по цене начальную дозу кокаина.

В докладе отмечается, что количество потребителей кокаина в Великобритании за последние одиннадцать лет увеличилось в пять раз. При этом полиции удается перехватить только небольшую часть поступающих в страну наркотиков: в 2009 году было изъято 3,5 тонны кокаина, тогда как ввезено было, по оценкам экспертов, около 30 тонн.

Цены на кокаин в Великобритании продемонстрировали за последнее десятилетие противоположные тенденции. Если розничная цена упала, то оптовая за тот же период выросла.

Наркодилеры вышли из положения с помощью добавок - за последние годы «чистота» продаваемого на улице кокаина существенно снизилась. Зачастую покупатель получает только 25-процентный порошок, в некоторых случаях концентрация наркотика опускается до 5 процентов.

По оценкам авторов доклада, в 2008 году из-за употребления кокаина в Великобритании скончались 235 человек. Парламентарии считают, что одним из важных методов борьбы с кокаиновой наркоманией должна быть пропаганда и развенчание мифа о нем, как о «безопасном» наркотике.

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