Когда в США завершатся дебаты по реформе здравоохранения?

Президент США Барак Обама призвал конгресс как можно быстрее принять пакет законов о реформе системы здравоохранения и страхования, дебаты о которой ведутся США уже год - с момента прихода в Белый дом 44-го президента.

Вопрос о реформе системы здравоохранения назрел давно - в США нет бесплатной медицины, и за услуги врача платят страховые компании. Кроме того, в большинстве страховых планов прописано, что медицинские обследования пациенты должны доплачивать из своего кармана.

Стоимость медстраховки на одного человека составляет в среднем от 3 тысяч долларов в год. Далеко не все американцы могут себе позволить платить такие деньги, что приводит к огромным проблемам в сфере здравоохранения. В настоящее время без страховки живут 47 миллионов жителей США (примерно шестая часть населения страны).

«Я считаю, что конгресс Соединенных штатов должен отдать долги гражданам свой страны - проголосовать по реформе здравоохранения, которую мы так горячо обсуждали. Все, что должно быть сказано об этой реформе, уже сказано. Так давайте уже, наконец, сделаем это», - сказал президент США.

По его словам, необходимо проголосовать по пакету законов в течение следующих нескольких недель.

Реформа, предложенная президентом США Бараком Обамой и ставшая одной из составляющих его предвыборной программы, предполагает значительное ужесточение «правил игры» для страховых компаний, которые лишатся возможности менять условия страхования в зависимости от возникающих обстоятельств.

Обзавестись медицинской страховкой американцы смогут и в том случае, если потеряют или сменят работу. Президент также объявил о создании «страховой биржи», где частные лица и небольшие предприятия смогут покупать медстраховки по конкурентным ценам.

Стоимость предлагаемого Обамой плана составит порядка 900 миллиардов в течение ближайших десяти лет. Тем не менее, президент уверяет, что реформа здравоохранения не скажется отрицательным образом на состоянии экономики.

24 декабря сенат одобрил законопроект по реформе, 8 ноября это сделала палата представителей. В настоящее время переговорщики из обеих палат вырабатывают единый законопроект, который и будет поставлен на голосование.

«Я не знаю, как это (принятие закона о реформе) сыграет политически, но я знаю, что это правильное решение», - ответил

Обама на заочную критику республиканцев, говорящих, что президент-демократ пытается осуществить популистскую реформу, руководствуясь исключительно политическими интересами.

На прошлой неделе Обама созвал «саммит по здравоохранению», в котором, помимо экспертов и коллег по Демократической партии, приняли участие практически все влиятельные члены Республиканской партии.

Продолжавшаяся почти семь часов встреча, по замыслу президента, должна была убедить его политических противников в том, что такая реформа необходима, и она не является проявлением политиканства. Однако, несмотря на стремление Обамы договориться, выступающие публично республиканцы продолжают заявлять о том, что система здравоохранения США не нуждается в реформировании.

Вместе с тем, 44-й президент проявляет оптимизм, и, предсказывая успешное голосование в конгрессе, заявил в среду в Белом доме: «Я прошу конгресс поторопиться закончить работу, и я жду законопроект, чтобы подписать его и он вступил в действие».

www.rian.ru