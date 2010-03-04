Парацетамол и анальгин ухудшают слух

Американские ученые из Harvard University Brigham и Women`s Hospital, Vanderbilt University и the Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston в ходе масштабного исследования обнаружили, что, казалось бы, безобидный аспирин таит в себе серьезную опасность – он может способствовать ухудшению слуха в возрастной группе до 60 лет.

Особенно опасно регулярное (от двух таблеток в неделю) применение аспирина в молодом возрасте. Участникам исследования было предложено регулярно отвечать на вопросы касаемо того, какие лекарства и в каких количествах они принимали, а также - об имеющихся у них проблемах со слухом. Кроме того, учитывались другие физиологические, медицинские и социальные факторы.

Парацетамол объявлен фактором еще большего риска для потери слуха. Установлено, что для возрастной группы моложе 50 лет, которые длительно принимали парацетамол, риск утраты слуха удваивается, а после 50 лет увеличивается уже на 38%.

О таких данным объявил Шарон Курхан, один из ученых, принимавших участие в проекте.

likar.info