Светлые стороны депрессии

Американские психиатры выяснили, чем полезна депрессия, сообщает в The New York Times Джонах Лерер, автор книги "Как мы принимаем решения". Научную базу под необходимость страданий подвел в свое время Дарвин, сам подверженный депрессиям. "Боль или страдания любого рода, если они длятся долго, вызывают депрессию и ослабляют деятельную силу, но они хорошо приспособлены для того, чтобы живое существо защищалось от любой крупной или внезапной беды", - объяснял Дарвин в автобиографии. Иногда именно угнетенное состояние заставляет животное выбрать наиболее благоприятный образ действий, писал ученый.

"Загадка депрессии не в том, что она существует: ум, как и плоть, не защищен от поломок. Истинным парадоксом депрессии давно считается ее широкая распространенность", - пишет автор. Если шизофренией страдает менее 1% населения, то депрессивные состояния испытывают около 7%. "Устойчивость этого синдрома и тот факт, что он, по-видимому, передавался по наследству, бросили серьезный вызов новой эволюционной теории Дарвина", - пишет автор. Неясно, почему эволюция допускает наследование болезни, которая мешает продолжению рода.

Но есть и альтернативный взгляд на депрессию: что если она выполняет тайную полезную функцию и попытки лечить ее средствами медицины только усугубляют ситуацию? "Точно жар, помогающий иммунной системе побороть инфекцию, депрессия, возможно, является неприятной защитной реакцией на болезнь", - предполагает автор.

Пусковым механизмом депрессии является мыслительный процесс, именуемый "руминацией", - это навязчивые размышления, "пережевывание" одних и тех же мыслей (термин образован от латинского ruminare - "жевать жвачку", о скоте). "В последние десятилетия психиатрия считает руминацию опасной привычкой: она заставляет людей зацикливаться на их недостатках и проблемах, так что хандра затягивается", - пишет автор. Как полагает психолог Сьюзен Нолен-Хексема, люди, склонные к руминации, чаще заболевают депрессией и болезненнее реагируют на стресс. Руминация подавляет и умственные способности: в состоянии депрессии у человека ухудшается память и т.п. Все это навело ученых на вывод, что руминация - напрасная трата умственной энергии.

Однако Эндрюз и Томпсон, исходя из эволюционного подхода, предположили, что руминация выполняет какую-то полезную функцию. Руминация часто является реакцией на конкретный удар по психике: например, смерть близкого человека или увольнение с работы. В этом случае размышления помогают подготовиться к новому образу жизни или извлечь уроки из ошибок.

ami-tass.ru