Психотипы родителей

Психическое состояние ребенка напрямую зависит от того, каковы отношения у его родителей между собой и, конечно же, как они относятся к нему. Поговорим, какие типы родителей существуют и как они ведут себя по отношению к своим чадам.

Родители эпилептоидного типа очень педантично относятся к своим детям. Они аккуратны, чистоплотны, заботливы, готовы на все, если вдруг их ребенка кто-то обидит или посмеет тронуть пальцем. Дети в такой семье никогда не остаются без контроля, они всегда одеты и обуты, умыты и накормлены. На первом месте в воспитании выступает жесткая дисциплина и пунктуальность. Не безучастны по отношению к учебе, тщательно проверяют дневник, обязательно хвалят за хорошие оценки, но и за плохие непременно накажут.

Родитель-эпилептойд частенько ограничивает свободу своего ребенка. В совсем маленьком возрасте, он запрещает сыну или дочке двигательную активность, ограничивает право выбора, лишая его собственного опыта. В более старшем возрасте такие родители уже начинают ограничивать свободу социальных контактов своих детей. Например, запрещают дружить с одними детьми и навязывают дружбу с другими. Также любят влиять на выбор дальнейшего образования в том или ином учебном заведении. Кружки и увлечения – подвергаются тщательной корректировке и обсуждению с родителями. Самостоятельно принять решение ребенку в такой семье будет очень сложно.

Родители паранойяльного типа скорее наоборот не уделяют должного внимания своим детям по причине высокой занятости или же наличия других интересов и увлечений. Ребенок воспитывается скорее по подражанию одного из родителей или понемногу от каждого. При этом мама или папа паранойяльного типа очень любят давать поручения своему чаду, предлагают самому пытаться находить ответы на поставленные жизнью задачи. В такой семье дети вырастают боле самостоятельными, так как жесткий контроль и стремление повлиять на отношение ребенка к окружающей действительности будет достаточно ослаблен. Тем не менее, если у ребенка возникают какие-либо сложности со сверстниками, родители его непременно учат давать сдачи, отстаивать свои интересы. На учебу обращают внимание и ругают за плохие оценки, но не наказывают, а предпочитают донести смысл плохой учебы до ребенка на словах.

Истероидные родители очень много занимаются своими детьми. Они, пожалуй, даже педантичнее, чем эпилептоиды. Четко регламентируют поведение своего ребенка, заставляют его делать то, что им кажется лучшим и уместным. Ходить только в те секции и кружки, которые боле всего престижны и модны. Одевают во все только самое лучшее и популярное, навязывают увлечения ребенку новыми веяниями общества, чтобы потом обязательно продемонстрировать окружающим, какие они хорошие родители. Здесь получается некая гонка за модой, желание родителей продемонстрировать успехи и достижения своего чада перед всей вселенной, доказать, что он самый лучший и одаренный.

Часто истероидного типа родители требуют для своего ребенка повышенного внимания и контроля в школе, нередки конфликты с мамами других детей, и даже с учителями. Даже с детьми такие родители активно спорят и скандалят, воспитывая в них таких же истероидов.

Гипертимы, наоборот, своими детьми практически не занимаются. Дают полную свободу выбора и действий. Не посещают родительские собрания и редко смотрят в дневник. Но если в сторону их чада пойдут жалобы, обязательно схватится за ремень, душевные разговоры для них неуместны. В такой семье ребенок недосмотрен, заброшен, совершает массу ошибок и рассчитывает только на свои силы и возможности.

Шизоидный родитель также частенько забывает о воспитании и даже гигиене своего собственного ребенка. В обучении не принимает практически никакого участия, ребенок также пушен на произвол судьбы. Дать дельный совет или поучаствовать в каком-либо семейном мероприятии для шизоидного родителя не интересно. В доме также, как правило, царит беспорядок и грязь.

Какими бы не были психотипы родителей, всегда найдутся такие люди, которые будут являть собой сочетание двух, а то и трех вышеперечисленных типов.

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