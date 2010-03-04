Мясо может вызвать сильнейшую аллергию

Судя по последним данным, обнародованным на совещании Американской академии астмы, аллергии и иммунологии, людям стоит с осторожностью употреблять в пищу мясо.

Как выяснили ученые, содержащееся в мясе вещество альфа-галактоза может стать причиной сильнейшей аллергической реакции. Cтоит отметить, что это вещество производится в организме многих млекопитающих, но только у человека одновременно с ним синтезируются и антитела. И именно наличие этих антител в организме способствует появлению аллергии. Кроме того, подобные аллергические реакции могут проявляться спустя несколько часов после приема в пищу продукта, в отличие от традиционных аллергий, проявляющихся сразу после попадания аллергена в организм.

Обследовав 60 человек, у которых сильная аллергия проявлялась без причин, ученые у 25-ти из них обнаружили в имунной системе IgE-антитела. Как говорит доктор Скотт Камминс из Университета Вирджинии, пренебрегать этими данными не стоит - аллергия на мясо может привести даже к летальному исходу.

newsland.ru