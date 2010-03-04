Обрезая ветви дерева, мужчина получил смертельные травмы

В Тернопольской области в результате удара ветвью дерева погиб 53-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, несчастный случай произошел вчера в селе Мусоровцы Збаражского района. Как сообщили в сельсовете села Капустинцы, к которому принадлежит село Мусоровцы, мужчина получил смертельную травму во время обрезания деревьев в собственном хозяйстве. Одна из больших ветвей, которую он срезал, обломалась и нанесла ему смертельный удар. Врачи помочь пострадавшему уже не могли.