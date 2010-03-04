Чем опасны зубные щётки?

Когда спускается вода в туалете, бактерии могут "распрыскиваться" и попадать в воздух. Затем они оседают на поверхностях, к коим относятся и зубные щетки. Об этом всех предупреждает Lloydspharmacy.

После слива воды в унитазе микробы способны путешествовать на расстояние до двух метров. При этом, согласно проведенному исследованию, по крайней мере, три, или четыре зубные щетки обычно держатся в стакане. То есть, они ничем не закрыты от внешней среды. А одна из каждых двух зубных щеток располагается на расстоянии меньшем, чем один метр от унитаза,- отмечает "Telegraph".

Исследовательская группа из Манчестерского Университета выяснила, что более 100 миллионов бактерий могут жить в одной зубной щетке. В число данных бактерий входят и столь опасные, как кишечная палочка, стафилококки, стрептококки и Candida. Специалисты отмечают, что зачастую желудочно-кишечные расстройства вызваны именно с находящимися на щетке бактериями.

В связи с этим, эксперты советуют по возможность убрать зубные щетки по-дальше от унитаза, использовать специальные защитные колпачки и регулярно менять щетки. Со временем щетина может потерять свои эластичные свойства и начать царапать десну. В маленькую царапину легко проникнут бактерии, вызвав воспаление.

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