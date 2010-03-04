Достоверные измерения - правильный диагноз, эффективное лечение

Сегодня в 11.00 в Киеве состоится пресс-конференция на тему: «Достоверные измерения - достоверный диагноз, эффективное лечение», относительно эксплуатации медицинских приборов в лечебных и диагностических учреждениях и какие могут быть последствия халатного отношения к проверке медицинского оборудования. Организаторы - Госпотребстандарт Украины и ГП «Укрметртестстандарт» (ГП «Укрметртестстандарт», ул. Метрологическая, 4).

Регистрация в 10-30. Нужна аккредитация. Телефоны: 522-67-09, (095) 277-45-94, 526-36-89 до 17-00 3 марта. Автобус для СМИ отправится в 10-00 вв. м. «Лыбидская»; ул.Антоновича, 174 / Номер автобуса (ЛАЗ - № 23422 КА).