Херсонщина: подтоплены 108 жилых домов и 497 усадеб

В Херсонской области по состоянию на 07:00 4 марта остаются подтопленными 108 жилых домов и 497 усадеб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в регионе расположены 966 дренажных насосных станций, из которых работают 162. В ликвидации подтоплений от Госводхоза, коммунальных служб и МЧС задействованы 76 человек и 22 единицы техники, в том числе 15 спасателей с 3 единицы техники.