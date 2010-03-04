Узбекский участковый должен ежемесячно стерилизовать 2 женщин

С 15 февраля 2010 года в Узбекистане каждому участковому врачу предписывается ежемесячно добиваться от двух женщин детородного возраста согласия на добровольную хирургическую стерилизацию, утверждает ИА «Фергана.Ру» со ссылкой на анонимных участников Экспертной рабочей группы — негосударственной аналитической структуры, исследующей «тенденции взаимодействия права и общественных интересов».

Как говорится в сообщении агентства, 15 февраля 2010 года Министерством здравоохранения Республики Узбекистан был издан приказ номер 40, регулирующий порядок добровольной хирургической стерилизации женщин. Согласно инструкции, врачу следует убеждать свою пациентку таким образом, «чтобы муж и свекровь ничего не узнали, так как они, возможно, будут всячески противиться подобной процедуре».

По данным «Ферганы.Ру», данные меры принимаются правительством Узбекистана в связи с бурным ростом рождаемости, нехваткой бюджетных средств для выплаты пособий многодетным матерям, дефицитом мест в детских лечебных учреждениях, а также высоким уровнем смертности среди рожениц и новорожденных.

Хирургическая стерилизация, как мера регулирования рождаемости, широко применялась по всему Узбекистану в период с 1999 по 2003 годы, утверждают эксперты, после чего прекратилась вследствие критических публикаций в СМИ. Теперь же, по данным, получаемым представителями рабочей группы из многих областей республики, стерилизация снова широко применяется в качестве основного инструмента государственного контроля рождаемости.

Эксперты считают, что во многих случаях женщины дают согласие на проведение необратимой операции, не получив полной информации об этой процедуре. Узбекские врачи, работающие под административным давлением, сознательно вводят пациенток в заблуждение, поскольку в случае невыполнения «нормы» им грозят выговоры или штрафы, отмечается в сообщении.

medportal.ru