Американские долгожители часто страдают от слабоумия

Уровень заболеваемости слабоумием у американцев в возрасте от 90 лет и старше составляет 18,2% в год и значительно растёт с возрастом у мужчин и женщин, показал обзор Калифорнийского университета /США/.

Слабоумие - это прогрессивное, дегенеративное расстройство, затрагивающее память, языковые навыки, внимание, эмоции и возможности решения проблем. Причины слабоумия обычно связаны с возрастными изменениями в мозге и включают болезнь Альцгеймера, инсульт и другие нейродегенеративные нарушения. По данным доклада ВОЗ, в 2000 году около 6-10% населения Северной Америки от 65 лет и старше имели слабоумие, в две трети случаев условие было связано с развитой болезнью Альцгеймера.

Учёные решили оценить сферу действия слабоумия у 950 американских долгожителей старше 90 лет, начиная с 2003 года. Обследование повторялось каждые 6-12 месяцев. Неврологи установили, что показатели слабоумия в этой возрастной категории почти удваивались каждые пять лет и повышались с возрастом от 12,7% ежегодно среди людей 90-94 лет до 21,2% среди тех, кому было 95-99 лет и на ежегодные 40% - среди столетних долгожителей. Слабоумие чаще встречалось у женщин чем у мужчин - 45% против 28%.

В 2007 году в Америке насчитывалось 2 млн. жителей старше 90 лет с диагностированным слабоумием. По прогнозам, их число достигнет 8,7 млн. к 2050 году. Таким образом долгожители станут самым быстрорастущим сегментом среди населения Соединённых Штатов, считают врачи.

ami-tass.ru