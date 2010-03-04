В Херсонской области запретили ловить камбалу

В Херсонской начались широкомасштабные рейды по предупреждению и выявлению нелегального лова камбалы-глоссы.

Рейды на водоемах и рынках проводят совместно рыбинспекторы, сотрудники милиции, прокуратуры и областного управления экологии, сообщили УНИАН в Управлении экологии Херсонской области.

Согласно сообщению, за каждую камбалу (независимо от ее размера) штраф составляет 34 грн.

Запрет на лов камбалы-глоссы введен из-за начала ее нерестового периода. С 14 февраля по 10 мая в Херсонской области запрещен любительский лов, с 15 февраля по 30 апреля - промысловый лов камбалы-глоссы.

Камбала-глосаа живет только в Черном и Азовском морях, может переносить пресную воду. Во время нереста эта рыба заходит в устья Днепра, Днестра и Дуная. Камбала-глосса вырастает до полуметра и может весить более 2 кг, хотя обычно встречаются экземпляры весом 300-400 гр.

Экологи сообщают, что популяция этой рыбы сокращается. Так, если еще 50 лет назад ежегодно в акваториях Черного и Азовского морей рыбаки вылавливали до 600 тонн камбалы глоссы, то в последнее время средний годовой улов составляет от 400 кг до 4,4 тонн.