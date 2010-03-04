Стартовал конкурс для журналистов «Развеем дымовую завесу!»

«Телекритика» и компания «Будущее без курения» объявляют сроки представления материалов: 01.03.2010 - 30.04.2010 гг.

Критерии отбора материалов:

- Работы должны быть опубликованы в течение 2008 - 2010 гг. Или специально написанные для участия в конкурсе;

- Каждая присланная на конкурс работа должна сопровождаться такой информацией: имя автора; координаты для связи; СМИ, в котором был опубликован материал, и дата публикации (или указано, что работа написана специально для конкурса);

- Работы должны раскрывать актуальность и значимость одной из тем конкурса, быть аргументированными, характеризоваться глубиной раскрытия содержания и объективностью, а также профессиональнім этическим подходом.

Темы материалов, предлагаемых на конкурс:

1. Тревожная ситуация в связи с ростом табакокурения в Украине, особенно среди женщин и молодежи.

2. Табачная промышленность как отрасль. Освещение деятельности отечественной табачной промышленности в соотношении с мировым антитабачным трендом. Оценка влияния уровня цен на табачные изделия и возможности их рекламы в СМИ на рост табакокурения.

3. Табачная промышленность в рекламе: пропаганда, скрытая реклама, product placement, пиар-кампании, информационные потоки табачных кампаний, которые искажают реальную ситуацию.

4. Табачная промышленность и политика государства. Лоббирование, ценообразование, контрабанда, коррупция, налоги-реальная ситуация и мифы табачников.

5. Табачная промышленность и социальная ответственность. Сверхприбыли и пропиаренная социальная ответственность, аморальность тренингов по продвижению продукции вредит здоровью человека.

6. Блокировка табачными корпорациями информационных потоков, направленных на развенчание мифов о социальной ответственности производителей табачной продукции. СМИ, которые зарекомендовали себя лояльными табачных корпораций, а также те, которые транслируют главные табачные месседжи.

7. Эффективность мероприятий по снижению уровня курения (текстовые предупреждения на пачках и в рекламе, соответствующие изображения, запрет рекламы табака, запрет на курение, повышения цен, «очищение» фильмов от атрибутики курения и курильщиков, налоги, в том числе для продавцов сигарет, акцизы и т.д.).

Публикации конкурсных работ:

Для свободного обсуждения и оценки, журналистские материалы, присланные на конкурс, будут опубликованы на усмотрение куратора конкурса по обязательному согласию автора на сайте http://www.telekritika.ua/.

Гонорарный фонд и сроки проведения:

За каждую отобранную для опубликования работу автор получает гонорар в сумме 500 грн.

Жюри конкурса оценивает работы с 10 по 21 мая 2010 по шкале от 1 до 10. Победители (четыре лучших журналистских материалы) определяются суммарным количеством выставленных баллов.

Победители получают по 3000 грн. в номинациях:

- Лучшая социальная публицистика.

- Самый лучший репортаж.

- Лучший аналитический материал.

- Самое лучшее журналистское расследование.

Объявление победителей и вручение призов - в конце мая 2010 во время всеукраинского форума «Журналист за свободную от табачного дыма Украину».

По всем вопросам просим обращаться к куратору конкурса

Юлии Зелинской, 235-22-55, 098-446-61-95, zelin.tk @ gmail.com