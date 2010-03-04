Народные средства омоложения

Ценителями народных рецептов красоты собраны миллионы различных составов, приведем несколько наиболее эффективных и простых в приготовлении.

Провести полное очищение организма и нормализовать обмен веществ поможет настой из цветков ромашки, почек березы, травы тысячелистника и бессмертника. Указанные травы стоит смешать в равных количествах, заваривать по 1 десертной ложке и настаивать в течение 15 минут. Принимать настой следует 3 раза в день за пол часа до приема пищи. Для проведения курса очищения указанные травы рекомендуется брать по 100 г.

Принять ванну с пользой для души и тела помогут обыкновенные отруби. Для этого отварите 2 кг отрубей в течение 7 минут, процедите отвар и влейте в ванну. Такая ванна вернет коже эластичность, сделает ее мягкой и бархатистой. Добавив в ванну 1-2 капли любимого ароматического масла, вы снимете усталость и получите заряд положительной энергии.

Очень эффективный рецепт для очищения и омоложения организма "Семистаканник". Для его приготовления необходимо смешать по стакану: мед, сок лимона, сок чеснока, сок редьки (желательно взять черную редьку), сок моркови, сок свеклы и кагор. Хранить смесь в холодильнике и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день после приема пищи. Повторять лечение этим эликсиром следует не раньше чем через 2 месяца.

www.rukodeliya.ru