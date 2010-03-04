Черниговщина устраняет последствия наводнения

В одиннадцати районах Черниговской области определены зоны возможного влияния весеннего наводнения, на этих территориях проводятся подготовительные работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, об этом шла речь на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в которой принял участие председатель ОГА Владимир ХОМЕНКО.

По информации начальника областного центра гидрометеорологии Анатолия ТХОРИКА, в этом году максимальные уровни воды в реках будут превышать соответствующие средние многолетние значения на 40-60 сантиметров. Поэтому негативному действию весеннего половодья на больших и средних реках в области могут подвергнуться 83 населенных пункта.

В подготовке к минимизации последствий наводнения В.ХОМЕНКО среди главных заданий определил социальную составляющую – обеспечение отрезанных водой населенных пунктов медицинскими работниками и работниками правоохранительных органов; регулярный подвоз продуктов питания и товаров повседневного спроса; эвакуация из зон возможного подтопления беременных, больных и одиноких нетрудоспособных граждан. Речь идет также о введении режима своевременного доведения предупреждений и оповещений населения, предоставления ему оперативной и достоверной информации относительно существующей ситуации.

"Мы должны пройти это наводнение организованно и подготовлено. Все зависит от качества и квалифицированности наших действий, направленных на предотвращение негативных последствий наводнения для жителей области", – отметил председатель облгосадминистрации.

Вместе с тем, во время заседания коллегии начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА Вячеслав РИГА сообщил, что от наводнения могут пострадать 69 населенных пунктов, в том числе и областной центр. Ожидается, что 28 населенных пунктов будут подтоплены паводковыми водами, а с 41-м будет нарушено транспортное сообщение.