Чем бананы полезны?

Прежде всего своими витаминами. В мякоти бананов содержится витамин С, который поможет справиться с зимними простудами и инфекциями, а также являющийся антиоксидантом, т.е. замедляет процесс старения организма, предотврщает появление ранних морщин. Витамины группы В (незаменимое средство против стресса, бессонницы, ломких волос и прыщей). Каротин (не только замедляет процесс старения, но и предохраняет организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний). Есть в бананах и витамин Е, он продлевает жизнь клеток, делает кожу гладкой и эластичной, а заодно и отвечает за хорошее настроение. Установлено, что бананы - замечательный, а главное, совершенно безвредный антидепрессант. Сладкая мякоть бананов способствует образованию в организме человека вещества под названием серотонин, которое называют гормоном счастья. Поэтому ежедневное употребление бананов поможет справиться с тоской и раздражительностью.

Съев всего лишь два банана в день, вы восполните недостаток калия в организме и тем самым сумеете избавиться от мышечной слабости и боли, накопившейся усталости, станете активнее физически и сообразительнее, у вас появится пропавший было аппетит, исчезнут мешки под глазами, перестанет шелушиться кожа. Калий помогает бороться с повышенным кровяным давлением и способствует укреплению сердечной мышцы.

Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства.

За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка, их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострениях хронического гастрита с повышенной и нормальной кислотностью и других проблемах с желудком.

Бананы особенно полезны людям, страдающим сердечно-сосудистой недостаточностью, осложненной отеками, при гипертонической болезни, заболеваниях почек, печени и желчевыводящих путей. Они незаменимы при сахарном диабете.

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