Были ли махинации при закупке вакцины против гриппа А/H1N1?

Украинская народная партия требует от Генеральной прокуратуры провести расследование относительно возможных махинаций при закупке вакцины против гриппа А/H1N1.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой УНП комментарии члена партии Владимира СТУПАКА к информации о том, что Министерство здравоохранения в январе закупило у французской компании "Санофи Пастер" вакцину против гриппа А/H1N1 на 12 млн. евро, в то время как эту вакцину можно было получить бесплатно.

По убеждению В.СТУПАКА, “сам факт потери возможности получить вакцину бесплатно требует наказания виновных, которые во время обострения экономического кризиса лишили украинский бюджет миллионных средств”.

Представитель УНП также заметил, что “вакцину закупили в январе, когда потребность в ней не была уже такой острой”.

В то же время, по его словам, “еще в ноябре-декабре 2009 года Украина могла получить вакцину от гриппа А/H1N1 бесплатно, воспользовавшись возможностями так называемого вакцинального пула в рамках Всемирной организации здравоохранения”.

“Это свидетельство либо низкого профессионального уровня работников министерства, в первую очередь, его руководства, которое не воспользовалось благоприятной ситуацией, либо - махинаций с государственными средствами в особо крупных размерах”, - сказал В.СТУПАК.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2009 года заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, что Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, что позволит сделать прививку около 10% населения.

22 декабря ВОЗ начала бесплатное распространение вакцины против вируса гриппа А/H1N1.

В середине декабря прошлого года СМИ сообщили, что американское и европейские правительства отменяют заказ на препараты для профилактики пандемического гриппа.

13 января 2010 г. первый заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сообщил, что в Украине вчера было завершено клиническое и доклиническое исследование вакцины против гриппа российского производства.

А.БИЛОВОЛ также отметил, что на сегодняшний день в Украине находятся на регистрации еще вакцины против гриппа - канадского и французского производства.