В Варшаве депрессию лечат в трамваях

Оригинальный способ борьбы с зимней депрессией придумали в польской столице. Это длительное и изнуряющее заболевание здесь стали лечить с помощью ...трамвая.

Впервые этот старинный ретро-трамвай выехал на маршрут, проходящий по центральным городским улицам 23 февраля, когда в Польше отметили общенациональный день борьбы с депрессией. Обслуживающие его медики исходят из принципа "предупрежден, значит, вооружен". Пассажирам раздают брошюрки, рассказывающие о проявлениях депрессии и о способах борьбы с этим заболеванием, проводят экспресс- диагностику и одновременно информируют заинтересованных о том, где они могут получить квалифицированную помощь специалистов-психологов.

Проезд в трамвае, разумеется, бесплатный. Польские медики считают, что депрессия особенно сильно докучает людям в темное время года, то есть зимой, а весеннее обилие солнечного света является одним из естественных факторов, помогающих человеческому организму побеждать депрессивное состояние.

ami-tass.ru