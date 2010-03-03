Апельсиновая маска для свежего лица

Герцогиня Альба, изображенная на картине Гойи "Маха обнаженная", славилась непревзойденной свежестью и красотой кожи.

Она знала древний рецепт испанской маски для питания кожи и предотвращения старению - часто накладывала на лицо и плечи апельсиновую мякоть. . Весь секрет этой маски заключается в особом действия витамина С, который содержится в апельсинах. Держать маску на лице 15-20 минут, затем смыть.

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