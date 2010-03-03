Ивано-Франковщина: разоблачен врач-взяточник
11:55, 03 марта 2010Страна
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Возбуждено уголовное дело
В Ивано-Франковской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили заведующего терапевтического отделения одной из районных больниц, который за 400 долларов взятки оформил больного на стационарное лечение.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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