Фигурная женщина для мужчины - "крепкий алкогольный напиток"
11:02, 03 марта 2010Страна
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Действие на мозг
Попавшая в поле зрения мужчины женщина с ярко выраженными формами фигуры воздействует на его мозг аналогично крепкому алкогольному напитку. К такому выводу, сообщает лондонская газета "Дейли мейл", пришли американские ученые из Гвиннетт колледж /штат Джорджия/.
В ходе исследований они показывали добровольцам мужского пола фотографии фигуристых женщин и при этом сканировали работу их головного мозга. Как оказалось, красавицы с обольстительными и пышными формами вызывали у мужчин активизацию мозговых зон, аналогичную той, которая происходит при потреблении алкоголя или наркотиков.
В свою очередь модели, которые не обладали такими данными, не вызвали у участников исследования подобной реакции.
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