Фигурная женщина для мужчины - "крепкий алкогольный напиток"

Попавшая в поле зрения мужчины женщина с ярко выраженными формами фигуры воздействует на его мозг аналогично крепкому алкогольному напитку. К такому выводу, сообщает лондонская газета "Дейли мейл", пришли американские ученые из Гвиннетт колледж /штат Джорджия/.

В ходе исследований они показывали добровольцам мужского пола фотографии фигуристых женщин и при этом сканировали работу их головного мозга. Как оказалось, красавицы с обольстительными и пышными формами вызывали у мужчин активизацию мозговых зон, аналогичную той, которая происходит при потреблении алкоголя или наркотиков.

В свою очередь модели, которые не обладали такими данными, не вызвали у участников исследования подобной реакции.

ami-tass.ru