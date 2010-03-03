Клещи заражают менингитом

Шведские ученые обнаружили, что бактерия, ранее считавшаяся безопасной для человека, может вызывать воспаление мозговых оболочек (менингит). Их исследование опубликовано в американском журнале Emerging Infectious Diseases.

В сентябре 2006 года 56-летняя женщина из Фалуна была госпитализирована с головными болями и лихорадкой, постепенно прогрессировавшими в течение трех предыдущих недель. Анализы выявили у нее признаки менингита, однако ни одного из известных возбудителей этого заболевания выделить не удалось.

Антибиотик широкого спектра действия цефуроксим оказался неэффективен. Через три дня у женщины была заподозрена атипичная пневмония, и цефуроксим сменили на доксициклин, который быстро вызвал улучшение.

Замороженные образцы спинномозговой жидкости женщины подвергли всестороннему микробиологическому исследованию. В результате методом полимеразной цепной реакции в них была выявлена ДНК бактерии из рода внутриклеточных паразитов риккетсий, а именно Rickettsia helvetica.

Дополнительные анализы подтвердили наличие этого микроба в биообразцах пациентки и выявили его антигенное сходство с риккетсией, выделенной от местного иксодового клеща Ixodes ricinus. Этот клещ является также переносчиком вирусного энцефалита и лаймской болезни (клещевого боррелиоза).

До сих пор Rickettsia helvetica, распространенная во многих областях мира, считалась безопасной для человека. Однако данные, полученные Кеннетом Нильссоном (Kenneth Nilsson) с коллегами из Университетской больницы Уппсалы, Фалунской больницы и Университета Мэлардалена, позволяют отнести ее к возбудителям менингита.

medportal.ru