Украина - лидирует по выпуску детского порно

Глава Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василий КОСТИЦКИЙ заявляет, что среди стран Европы Украина является одним из лидеров по производству и размещению в интернете детской порнографии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.

«Мне стыдно разговаривать с европейскими коллегами, потому что Украина уже вошла в тройку «передовиков» производства детской порнографической продукции», - отметил В.КОСТИЦКИЙ

«В мире возле интернет-камер и компьютеров сидят 950 тысяч педофилов, которые активно ведут работу в поисках новых партнеров», – прибавил он.

По словам главы нацкомиссии, украинская порнопродукция, по скромным оценкам, приносит около 100 миллионов долларов прибыли ежегодно. «Детская порнография в Европе дает два миллиарда долларов прибыли. Министерство внутренних дел скромно оценивает прибыль украинских производителей детского порно в 100 миллионов долларов», - сказал В.КОСТИЦКИЙ.