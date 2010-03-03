В Тихом океане у берегов Чили произошло новое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 35 километров в 105 километрах к северо-западу от города Талька, административного центра региона Мауле, передает РИА «Новости».

За несколько часов до этого в 135 километрах к северо-западу от города Талька произошло другое землетрясение магнитудой 5,2.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщалось, сильнейшее землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили в субботу, 27 февраля 2010 года, в 03.34 по местному времени в 115 километрах к северу от столицы региона Био-био города Консепсьон, на глубине 55 километров.

Жертвами субботнего землетрясения стали, по последним данным, 795 человек. По оценкам чилийских властей, в результате землетрясения экономике страны нанесен многомиллиардный ущерб, без крова остались около 2 миллионов человек, повреждены 1,5 миллиона домов, из которых 500 тысяч не подлежат восстановлению. В пострадавших районах ведутся работы по восстановлению подачи воды и электроэнергии.

За землетрясением последовала серия цунами. Волны обрушились на 11 чилийских городов.

В воскресенье и понедельник в Чили происходили повторные подземные толчки.