С 6 по 8 марта во Львове состоится традиционный Праздник шоколада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, мероприятия в рамках праздника будут проходить на площади перед Львовским оперным театром и в помещении львовского Дворца искусств.

Изюминкой нынешнего праздника станет изготовление двухметрового торта в виде шоколадной ратуши (здание Львовского городского совета). Высота торта будет составлять два метра, вес - около 300 кг, на его изготовление планируют использовать около 130 кг шоколада. Кондитеры будут создавать торт на виду у посетителей праздника 7 марта во Дворце искусств.

«Гостей праздника ожидают шоколадные фонтаны, которые везут во Львов из Англии. В первый день праздника львовские скульпторы будут изготавливать на виду у зрителей десять разнообразных скульптур из шоколада, которые можно будет приобрести на шоколадном аукционе 8 марта», - информирует пресс-служба мэрии.

Как сообщил УНИАН организатор мероприятия Андрей СИДОР, шоколад на праздник во Львов привезут из Бельгии.

«В нынешнем празднике также будет принимать участие всемирно известный ужгородский кондитер-шоколатье Валентин ШТЕФАНЬО, который ради приезда во Львов отложил свою поездку на Чемпионат кулинарных искусств в Париже», - сообщил А.СИДОР.

Он также сообщил, что В.ШТЕФАНЬО даст мастер-классы, покажет виртуозные шоу по изготовлению громадных шоколадных скульптур, также он «планирует поразить гостей праздника гигантской двухметровой скульптурой льва, изготовленного из шоколада».

Также в рамках праздника во Дворце искусств все желающие смогут посмотреть романтические фильмы.

8 марта праздник завершится грандиозным Шоколадным балом.