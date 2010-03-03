Трехдневная рисовая диета

Для тех, кто хочет быстро похудеть, предлагаем рисовую диету. Соблюдая такую диету 3 дня, с легкостью можно похудеть на 2,5 кг на протяжении 6 месяцев можно потерять до 12 кг.

1 день

Завтрак: яблоко, 100 г отварного риса с лимонной цедрой.

Обед: овощной бульон, 150 г салата из овощей, 100 г отварного риса с зеленью и 1 ч. л. оливкового масла.

Ужин: овощной бульон, 100 г отварного риса с отварной морковью.

2 день

Завтрак: апельсин, 100 г отварного риса с зеленью и 1 ч. л. сметаны.

Обед: овощной бульон с овощами, 100 г отварного риса.

Ужин: 100 г риса, овощи, приготовленные на пару.

3 день

Завтрак: грейпфрут, 100 г отварного риса, посыпанного корицей.

Обед: овощной бульон, 100 г салата из огурцов с 1 ч. л. оливкового масла, 100 г отварного риса, 150 г тушеных грибов.

Ужин: овощной бульон, 100 г отварного риса и 150 г брокколи, приготовленные на пару.

Между приемами пищи пить минеральную воду без газа и зеленый чай.

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