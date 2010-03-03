Какие детские напитки вызывают рак

Ученые из университета Копенгагена заявили о том, что детские фруктовые напитки, которые миллионы ребят пьют каждый день, могут привести к раковым заболеваниям. Они обнаружили высокий показатель уровня сурьмы, употребление которой в больших дозах может привести к смерти.

Эксперименту подверглись 42 различных фруктовых напитка популярных марок Дании, Шотландии и Греции. Ученые отдавали предпочтение красным сокам - из черной смородины, клубники, малины, вишни. Как выяснилось, в 16 соках показатели концентрации сурьмы сильно превышали считающийся безопасным уровень - от 2,5 до 17 раз.

Исследователи выразили беспокойство за детей, так как сурьма может вызвать рак, сердечные и легочные заболевания. Хотя они сразу добавили, что опасность грозит пока только тем, кто постоянно пьет соки в огромных количествах. Тем не менее, настаивают ученые, речь все-таки идет о детских напитках.

Пытаясь объяснить возникновение сурьмы, представители университета пришли к выводу, что в бутылке с напитком идет химическая реакция, во время которой кислота соединяется с веществами, находящимися в упаковке. "Лимонная кислота может ускорять процесс выщелачивания", - считает Клаус Хансен, аспирант кафедры фармакологии, который принимал участие в эксперименте.

Предыдущие исследования коснулись минеральной воды. Тогда ученые тоже предположили, что вредные вещества попадают в жидкость из пластиковой упаковки.

Опубликовав свои выводы, копенгагенские ученые призвали коллег плотнее заняться темой пластиковых бутылок и либо подтвердить, либо опровергнуть их возможный вред. В свою очередь производители соков и минеральной воды еще раз подчеркивают, что их данные говорят о полной безопасности продукции.

Газета.Ru