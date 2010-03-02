Задолженность за содержание спортивных школ погасят

Киевская городская государственная администрация погасит задолженность, возникшую за содержание детско-юношеских спортивных школ города за 2008 и 2009 годы. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе горадминистрации.

Он сообщил, что в настоящее время уже выделены 1 млн. 24 тыс. 300 грн. на погашение задолженности, возникшей за аренду льда, плавательных бассейнов и других спортивных сооружений ДЮСШ и СДЮШОР города.

«В дальнейшем, после принятия бюджета, мы погасим задолженность перед родителями детей, которые выезжали на соревнование разного уровня за собственные средства», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

По его словам, выделенные средства направят, в частности, в такие школы: СДЮШОР по фигурному катанию «Сюита»; СДЮШОР по фигурному катанию; СДЮШОР по хоккею; СДЮШОР по водным видам спорта; СДЮШОР по маунтенбайку «Голосеево»; СДЮШОР по зимним видам спорта; КСДЮШОР «Динамо»; СДЮШОР по гандболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов, сегодня под зданием Киевской мэрии по инициативе директоров детско-юношеских спортивных школ, которые находятся на социальной дотации из бюджета Киева, прошла акция с требованием прекратить "методическое уничтожение физической культуры и спорта в столице".

Заместитель руководителя Киевской городской организации Партии регионов и депутат Киевсовета Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ поддержал митингующих, высказав свое возмущение действиями некоторых чиновником.

По его словам, «фракция Партии регионов в Киевсовете еще в конце 2008 года ставила вопрос о задолженностях перед ДЮСШ, о том, что эти задолженности покрываются за счет родителей, либо если их не удаётся покрыть, то школы не функционируют».

«Мы продолжали добиваться, и частично удалось решить вопросы финансирования ДЮСШ. Но со средины 2009 года ситуация опять начала ухудшаться. По состоянию на сегодняшний день задолженность за 2008-2009 года по ДЮСШ, а это и финансирование аренды, воды, льда, составляет порядка 2,5 млн. грн. Под нашим давлением удалось добиться, что бы 1 млн. 20 тыс. грн. были погашены. В то же время, остаётся просроченная задолженность в размере почти 1 млн. 400 тыс. грн. Это те деньги, которые нужно вернуть родителям юных спортсменов за то, что они в свое время профинансировали поездки, оплату аренды. Эти деньги в любом случаи должны будут возвращены родителям», - заявил представитель «регионалов».