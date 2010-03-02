Львовщина: паводковые воды подтапливают жилые дома и участки

В Сокальском районе Львовской области паводковые воды подтапливают жилые дома и приусадебные участки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, подтопление происходит в результате таяния снега и повышения уровня воды в реках.

Насосными станциями Львовского областного производственного управления водного хозяйства «Облводхоз» с целью предотвращения подтопления населенных пунктов, сельхозугодий и хозяйственных объектов проводится откачивание воды из мелиоративных каналов в Николаевском, Самборском и Сокальском районах области, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС.