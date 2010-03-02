Львовщина: паводковые воды подтапливают жилые дома и участки
16:05, 02 марта 2010Страна
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В Сокальском районе
В Сокальском районе Львовской области паводковые воды подтапливают жилые дома и приусадебные участки.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, подтопление происходит в результате таяния снега и повышения уровня воды в реках.
Насосными станциями Львовского областного производственного управления водного хозяйства «Облводхоз» с целью предотвращения подтопления населенных пунктов, сельхозугодий и хозяйственных объектов проводится откачивание воды из мелиоративных каналов в Николаевском, Самборском и Сокальском районах области, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС.
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