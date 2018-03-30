Если болят глаза

Дальнозоркость возникает тогда, когда оптический аппарат глаза переламывает меньше, чем в норме (офтальмологи называют это гиперметропичной рефракцией). В таком случае человек может достаточно хорошо видеть, но у него часто появляются жалобы на покраснение глаз, головная боль после значительных зрительных нагрузок и тому подобное. Если заболевание влияет на остроту зрения, то в детском возрасте его можно корректировать с помощью очков.

Дальнозоркость, как и много других глазных заболеваний, имеет наследственный характер.

Чтобы диагностировать дальнозоркость на одном или на обоих глазах, а также определить ее степень, нужно провести некоторые специфические офтальмологические исследования. В зависимости от этого врач решает, как можно корректировать зрение - с помощью очков или других средств.

Часто дальнозоркость сопровождается косоглазием. На прием к врачу нередко приходят именно с жалобами на косоглазие и только впоследствии врач диагностирует дальнозоркость на одном или на обоих глазах. Иногда ребенок может "перерасти" свою дальнозоркость, то есть до 7-8 лет болезнь исчезнет без любого лечения. Это объясняется тем, что хрусталик может быть великоватым для 3-летнего ребенка, но он станет нормальным для ребенка 10 лет. То есть глаз будет расти, а хрусталик таким и останется.

Хирургические методы лечения применяют лишь в случае высоких степеней близорукости, но они не очень распространены. Обычно используют консервативные методы лечения. Оперативное вмешательство применяют в случае косоглазия, причиной которого может быть дальнозоркость на одном глазу.

В зависимости от того, на какой стадии близорукости (нарушение рефракции или миопия средней степени) больной впервые появился на обследование, определяется тактика лечения.

Если близорукость обнаружена на ранней стадии, то назначают консервативное лечение: капли для расширения зениц, массаж шейного отдела позвоночника и тому подобное. Если близорукость не обнаружена своевременно, если она к тому же совмещается с другими офтальмологическими симптомами, то врач должен назначить очки или контактные линзы. То есть, говорить о лечении нужно в каждом частном случае, индивидуально.

Бывают случаи врожденной близорукости, когда ребенок с раннего детства имел незначительное отклонение зрения, но это не мешало ему нормально видеть. Поэтому обнаружили заболевание, лишь когда ребенок пошел в детский сад или в школу и появились больше нагрузки на глаза.

Как известно, после 40-50 лет люди обычно понемногу теряют зрение и нуждаются в специальных очках "для чтения", то есть для виденья вблизи. Близорукие же люди на протяжении всей жизни остаются близорукими независимо от того, сколько им лет.

Такой человек просто позже надевает очки для чтения. То есть если у человека в 20 лет была близорукость - 3 диоптрии и он в очках видел 100%, то после 40 лет, когда происходят определенные изменения в глазном дне и возникает потребность в очках, на этот минус налагается вековой плюс.

Человек, который никогда не имел проблем со зрением, в 40-50 лет надевает очки для чтения: сначала +1 диоптрий, потом +2 и так далее - вековая дальнозоркость понемногу прогрессирует.

Если же у человека в раннем возрасте существовала миопия -3 диоптрии, то после 40 лет он будет продолжать носить очки -3 диоптрии для далекого виденья, а очки для чтения в 40 лет он будет носить не +1, а -2, в 50 лет - не +2, а -1. А в 60 лет человек с миопией -3 может читать свободно без очков. Эти расчеты имеют сугубо математический характер, но, как свидетельствует практика, в 60 лет обычно возникают те или иные изменения в глазном дне, в сетчатке и тому подобное, которые имеют вековой характер, поэтому практически не существует случаев, чтобы больному не были нужны очки вообще.

Боль в глазах может быть разного характера и возникать по различным причинам. Например, в случае невралгии нервных ветвей тройничного нерва глаза могут быть не поражены, но человек будет чувствовать определенный дискомфорт в участке этого органа. Сильная боль во всем глазу, которая иррадиирует в висок, зубы, гайморовые пазухи, свидетельствует о повышении внутриглазного давления. Также боль в глазах и светобоязнь может наблюдаться, если глаз воспален - увеит, иридоциклит.

В данном случае нужно взаимодействие и офтальмолога, и лора.

Мы рекомендуем смотреть телевизор на расстоянии 4-5 метров. Если площадь комнаты не дает возможности придерживаться таких требований, то по крайней мере не меньше, чем за 3 метра.

Детям до 3 лет вообще следует смотреть телевизор как можно меньше. Это может быть один мультик в день на протяжении 10-15 минут. Более взрослым детям, и тем, которые имеют нормальную остроту зрения, можно позволить смотреть телевизор не больше 1,5-2 часов в день. Если ребенок имеет определенные проблемы с зрением, нужно избегать пересмотра телепередач по телевизору, уменьшив их количество до 2-3 в неделю.

Работать или играть за компьютером тоже не рекомендуется больше 30-40 минут в день. Это связано не только с облучением от монитора компьютера, а также с повышенной психоэмоциональной и зрительной нагрузкой. Поэтому детям даже с нормальной остротой зрения не стоит позволять часами просиживать возле компьютера. К тому же, впоследствии это может превратиться в привычку, от которой очень тяжело отказаться.

Частый пересмотр телепередач и игра за компьютером не всегда влекут снижение остроты зрения, но часто являются причиной быстрой утомляемости глаз, покраснения, появления неприятных ощущений в глазу. Часто дети после каникул, когда отсутствует нагрузка на глаза, жалуются на снижение остроты зрения. Потом выясняется, что они часами сидели за компьютером или телевизором.

Для детей старшего возраста и взрослых, которые длительное время вынуждены работать за компьютером, можно порекомендовать пользоваться специальными компьютерными очками. Линзы таких очков имеют специальное напиливание, светофильтр, который в известной мере нейтрализует вредное влияние на глаза облучение от монитора компьютера. Сегодня их можно приобрести в оптике.

Перед тем как говорить о макулодистрофии, стоит вспомнить структуру глаза и глазного дна. На глазном дне выделяют сетчатку, диск зрительного нерва, разные типографичные зоны. Есть зона, которая называется макулярной и отвечает за остроту зрения. Поэтому любые изменения в этом участке сопровождаются снижением зрения, появлением пятен перед глазами, тумана, часто больные жалуются, что изображение кажется искривленным.

Макулодистрофия - это дистрофичные, обычно, возрастные изменения в макулярном участке. Существуют разные виды макулодистрофии, но чаще всего наблюдается возрастная - и, которая возникает после 55-60 лет. Макулодистрофия иногда возникает как отдельное заболевание, но может быть симптомом других офтальмологических заболеваний.

Методы лечения макулодистрофии обычно консервативны: назначения сосудорасширяющих, витаминных препаратов, препаратов, которые улучшают тонус, питание сосудов и кровообращение. В современных условиях широко применяют лазерное лечение, которое дает возможность существенно улучшить, а в некоторых случаях приостановить прогресс процесса.

Чтобы хорошо видеть ночью

Вообще-то куриная слепота, то есть заболевание глаз, при котором человек плохо видит в темноте, связана с недостаточностью в организме витамина А. Очень часто это заболевание наблюдается у людей, которые занимаются экстремальными видами спорта (лыжники, велосипедисты и тому подобное). Также куриная слепота может появиться у людей после перенесения тяжелых хронических заболеваний, особенно после онкологических операций. Обычно это заболевание присуще людям преклонных лет в связи с нарушением обмена веществ, когда нужные витамины не усваиваются организмом или усваиваются недостаточно.

Лечение заключается в том, что больному назначают витамин А, которого недостает в организме. Дозу, которая нужна человеку в зависимости от возраста, должен обязательно назначать врач. Обычно этого бывает достаточно, чтобы возобновить способность видеть ночью.

Профилактика куриной слепоты заключается в полноценном рациональном питании человека и достаточном употреблении витамина А, значительное количество которого содержится в моркови, сладком перце, абрикосах, зеленом луке, печени и сливочном масле.

Причиной появления расплывчатых контуров может быть спазм сосудов глаза. Обычно подобное явление наблюдается, если у человека есть небольшая степень близорукости. Однако иногда это может быть симптомом других заболеваний глаза.

Часто в таких случаях офтальмологи рекомендуют употреблять поливитамины, препараты с черникой и лютеином. Это называют поддерживающей терапией.

Но если раньше вы не имели проблем с глазами и подобные симптомы наблюдаются впервые, стоит всходить к врачу и проконсультироваться.

Игорь Муситенко,

врач-офтальмолог.