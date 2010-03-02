Человеческое тело не приспособлено к современной жизни

Ожирение и некоторые другие явления показывают, что образ жизни современного человека не соответствует результатам тысячелетних эволюционных процессов в его теле.

Об этом говорится в статье в итальянской газете La Repubblica со ссылкой на исследования антропологов и биологов.

Особенности, которые на протяжении тысячелетий помогали человеку выживать в тропической саванне, при современном образе жизни, когда он проводит жизнь между автомобилем, письменным столом, ТВ и компьютером, сплошь и рядом превращаются в большое неудобство, пишет издание.

"По многим признакам, человек плохо приспособился к современной жизни, - говорит биолог-эволюционист из Йельского университета Стивен Стернз. - Многие врачи приходят к выводу о том, что эволюция очень важна для понимания современных болезней".

Классический пример - ожирение. Метаболизм человека сформировался для сбережения энергии и способности пережить неурожайные годы.

Биолог: Тысячелетняя работа эволюции была сведена на нет новым образом жизни"Поворотный момент наступил 10-12 тысяч лет назад, в период неолита, когда человек из пастуха и собирателя-кочевника превратился в землепашца и животновода, - говорит биолог Петтенер. - Тысячелетняя работа эволюции была сведена на нет новым образом жизни, и самой дезориентированной оказалась иммунная система". Сначала этой системе приходилось защищать человека от некоторых видов продуктов, но потом появились вирусы, передающиеся от домашних животных к диким и наоборот, люди стали жить большими общинами, и эпидемии стали распространяться с большей легкостью. По мнению ученых, птичий и свиной грипп - также следствия сбоя, произошедшего в эпоху неолита.

Некоторые органы утратили свою полезность и превратились в источник болезни, как, например, аппендикс. А система предупреждения об опасности, готовящая сердце к более активным сокращениям и повышению кровяного давления, в наши дни, при малоподвижном образе жизни, может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Антропологи шутят, что одним из первых эволюционных изменений в будущем станет увеличение большого пальца вследствие активного использования sms-сообщений.

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