Чем рискуют любители мяса

Оказывается, употребление в пищу мяса может стать причиной анафилаксии (или анафилактического шока) – крайне опасного состояния резко повышенной чувствительности организма, приводящего порой к смертельному исходу. Таково мнение американских исследователей, которое они озвучили на совещании Американской академии астмы, аллергии и иммунологии (Новый Орлеан), пишет Medikforum.ru.

Обследование 60 пациентов, которые имели необъяснимо сильные аллергические реакции, показало, что причиной их послужило содержащееся в мясе вещество. Оно известно как «альфа-галактоза».

Исследовав образцы крови пациентов, ученые обнаружили в иммунной системе у 25 из 60 больных белки, называемые «IgE антитела» . Доктор Скотт Каммингс из университета Вирджинии (США), руководивший исследованием, заявил, что присутствие этих антител, вызывающих сильную аллергию, распространено гораздо шире, чем они предполагали ранее. По его словам, мнение об аллергии на мясные продукты, как о редком феномене, является глубоко ошибочным. Подобные случаи встречаются все чаще и требуют пристального изучения.

Альфа-галактоза вырабатывается в организме у многих млекопитающих. Но именно у людей одновременно с этим вырабатываются и антитела. Как утверждает доктор Каммингс, проблема возникает при наличии в организме этих антител и употреблении в пищу мяса (иногда молочных продуктов). Тогда может последовать жесткая аллергическая реакция. Причем анафилаксия может проявиться совершенно неожиданно, через пять-шесть часов после приема пищи. Этот сценарий развития аллергии отличается от обычного, когда реакция на пищу следует в течение двух часов.

Ранее ученые заявили, что люди, которые не едят мяса, меньше подвержены опасности заболеть раком, но это относится не ко всем формам этого заболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования более 60 тыс. человек. Специалисты из университетов Британии и Новой Зеландии выяснили, что среди вегетарианцев реже встречаются случаи заболевания раком крови, мочевого пузыря или желудка.

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