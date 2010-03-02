В Виннице более 30 школьников отравились неизвестным газом

Более тридцати учеников СОШ № 9 города Винница попали на обследование в областную детскую больницу в связи с отравлением неизвестным газом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, во время учебного процесса они пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья.

Как рассказал директор учебного заведения Валентин КАПУСТА, в конце третьего урока учитель и ученики 9-го класса обратили внимание на появление непонятного запаха в кабинете. Впоследствии это подтвердили и другие школьники, которые зашли в данный класс на следующий урок. Поскольку запах становился все более ощутимым, урок не начался, были вызваны оперативные службы города, в частности пожарники-спасатели, врачи и специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Затем школьники начали жаловаться на ухудшение самочувствия, некоторые на тошноту и головную боль.

В настоящее время в учебном заведении учебный процесс временно прекращен, специалисты проводят необходимые мероприятия по установлению причин возникновения данной ситуации. Несколько пострадавших находятся в отделенные интенсивной терапии, остальные проходят дальнейшее медицинское обследование. Состояние здоровья школьников медики оценивают как удовлетворительное.