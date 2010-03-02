Китайская тыква поможет побороть рак груди

В Индии, Китае и Южной Америке широко распространена китайская горькая тыква. В народной медицине экстракт овоща используется как средство от диабета, поскольку этот сорт тыквы понижает уровень сахара в крови.

После проведения ряда экспериментов, исследователи из Университета Сент-Луиса (США) выяснили, что экстракт этой тыквы убивает клетки раковой опухоли груди, не затрагивая при этом здоровые ткани. Однако, пока работы осуществлялись только в лабораторных условиях, клинических испытаний средства на онкологических больных не было. Далее ученые хотят проверить действие экстракта на животных. И только после успеха предварительных тестов, можно будет говорить об испытаниях средства на людях.

Профессор Ратна Рэй, руководитель работы, подчеркивает: результаты экспериментов не доказывают то, что экстракт способен предотвращать рак груди или излечивать от него, препарат, вероятно, может лишь замедлять течение болезни.

Благотворного эффекта можно добиться, если употреблять в пищу сам овощ, а не только его экстракт, уверены исследователи. Множество полезных веществ, включая витамин С и флавоноиды, известные антиоксидантными свойствами, содержится в этой тыкве.

Плоды китайской горькой тыквы имеют продолговатую форму и бородавчатую или бугорчатую поверхность. Внутри содержится относительно тонкий слой мякоти, окружающий центральную полость, наполненную большими плоскими семенами. Недозрелые плоды содержат белые семена, которые при созревании становятся красными. Китайская горькая тыква имеет хрустящую и водянистую мякоть, похожая на мякоть огурца или чайота, обычно съедается, когда плод зеленый.

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