Два бразильских акушера подрались во время родов

Два бразильских врача-акушера подрались в родильном зале, выясняя, кто из них должен принимать у пациентки роды. В итоге женщине оказал помощь другой врач, однако ребенок родился мертвым, сообщает BBC.

32-летняя беременная Жислена Сантана (Gislaine Santana) обратилась к врачу из больницы города Ивиньема, наблюдавшему ее во время беременности, с просьбой оказать помощь при родах. Акушер согласился, однако, как только пациентке ввели препарат для стимуляции родовой деятельности, прибыл дежурный врач и заявил, что принимать роды будет он.

Между акушерами начался спор, переросший в серьезную драку. По словам мужа рожавшей Жилберту Мелу Кабрейры (Gilberto Melo Cabreira), чтобы разнять дерущихся, понадобилась помощь больничной охраны.

Через полтора часа другой акушер смог провести Сантане экстренное кесарево сечение, в котором возникла необходимость, однако спасти новорожденную девочку не удалось. По предварительным данным, ее смерть наступила от кислородного голодания, однако полное посмертное исследование пока не проводилось. Как пояснил один из служащих, пока невозможно сказать, остался бы ребенок жив, если бы драки не случилось.

Оба акушера были уволены. Полиция и представители здравоохранения начали расследование происшедшего.

medportal.ru